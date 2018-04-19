بسبب صورة.. فجر السعيد توجه نصيحة “جارحة” لنجلاء فتحي

وجهت الإعلامية الكويتية فجر السعيد انتقادات جارحة للفنانة القديرة نجلاء فتحي، بعد نشر الأخيرة صورة حديثة لها، إذ طالبتها بعدم نشر أي صور جديدة بعد أن ظهرت عليها علامات التقدم في العمر.

وكتبت فجر، عبر حسابها الرسمي على “إنستغرام”: “عزيزتي نجلاء فتحي، أسطورة الجمال في السبعينيات، نصيحة من القلب لا تنشري لك صور في هذه المرحلة من عمرك ودعي الجمهور يعيش على صورك القديمة”.

وتابعت: “اسألي زميلاتك كيف حافظن على جمالهن واتبعي نصائحهن وعودي للظهور بلوك قريب للسابق ولكن بعمرك الحالي، ميرفت أمين من جيلك لا تزال جميله جداً، ناديه الجندي لازالت جميله، وغيرهن، وحتى إيناس الدغيدي اللي مصوره معك لا تزال محافظة على رونقها في سنها الحالي”.

واختتمت السعيد: “من قلب محبة عاشت سنوات على أفلامك لا أريد أن أراك بهذه الصورة حتى أظل أعيش على جمالك السابق”.

وكانت النجمة المصرية نجلاء فتحي قد أُصيبت بمرض نادر ومستعصٍ يُدعى الصدفية، سافرت على إثره إلى سويسرا في 2015.

وكشف زوجها الإعلامي المصري حمدي قنديل حينها أن نجلاء أُصيبت بالمرض قبل سفرها بعام، لكن زادت عليها الأعراض حتى وصلت إلى العظام.

وأوضح قنديل في تصريحات صحفية أن العلاج تم إنجازه في الولايات المتحدة الأمريكية واليابان، وأن زوجته ستحصل على أربع حقن في الفترة ما بين شهر و6 أسابيع، قبل عودتها إلى مصر مرةً أخرى.

وبعد مرور عام على علاجها، ظهرت نجلاء بصحة جيدة في 2016، من خلال صورة نشرها زوج ابنتها الإعلامي محمد خضر، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي، مع حفيدها زين وابنتها ياسمين.