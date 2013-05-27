القدس العربي: باي باي سايكس بيكو

إرم – (خاص)

نشرت صحيفة القدس العربي مقالاً للكاتب محمد صادق الحسيني، يتحدث بها عن خطاب نصر الله وتأثيره على المجتمع ودول الجوار، إلى جانب إعلانه الحرب على إسرائيل وأميركا.

وأشار الحسيني إلى الرسائل التي بعث بها نصر الله للجميع عندما قال "كن حيث شئت أنت أما نحن في حزب الله لا يمكن أن نقف في جبهة فيها أمريكا والكيان الصهيوني والتكفيريون".

كما علق على فتح حزب الله جبهة شمالية بعدما كان دائما ينظر للجنوب والدفاع عنه، لكن تبقى القدس هي أولوية عن نصر الله.

واقتبس الحسيني عن كلمة نصر الله عندما قال "إن سقوط سوريا لا سمح الله يعني سقوط لبنان والمقاومة وغزة وفلسطين والقدس"

نهاية الكلام

ويرى الكاتب أن كلام نصر الله هو رسالة للجميع، حيث قال الحسيني "كاد أجزم أنه كان يحمل في جعبته قرارا اتخذه مع حلفائه في المشهد الدمشقي لم يرد التفصيل فيه بهذه المناسبة لكنه أراد أن يشي من خلال عنونته للمرحلة الجديدة بأهم ما فيه: وداعاً لحدود سايكس بيكو".