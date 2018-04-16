روسيا تبدأ بحجب خدمة “تلغرام” للتراسل

قالت هيئة تنظيم الاتصالات في روسيا، اليوم الاثنين، إنها بدأت في حجب خدمة تلغرام للتراسل تنفيذًا لقرار محكمة روسية.

وأضافت الهيئة في بيان علي موقعها الإلكتروني، أنها أخطرت مشغلي الاتصالات بحجب الخدمة.

ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن مسؤول بالهيئة قوله، إن استكمال عملية الحجب سيستغرق عدة ساعات.

وكانت محكمة روسية قضت، الجمعة الماضية، بضرورة حجب تطبيق “تليغرام” للرسائل داخل روسيا.

وأكدت هيئة الرقابة على الاتصالات في روسيا، أنها رفعت دعوى قضائية لتقييد استخدام التطبيق بعد رفض الشركة تمكين أجهزة الأمن من الوصول لرسائل المستخدمين المشفرة.