نجل شقيق ميغان ماركل يزرع “البانغو” ويخطط لإطلاق نوع جديد من المخدرات (صور)

كشفت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن نجل شقيق الممثلة الأمريكية ميغان ماركل، يقوم بزراعة كميات هائلة من الماريغوانا، المعروفة بـ”البانغو” في العديد من الدول ويجني الملايين منها.

وقالت الصحيفة، إن تايلر دولي، البالغ من العمر 25 عامًا يخطط لإطلاق نوع جديد من المخدرات يسمى Markle’s Sparkle.

ويتباهى دولي بكونه “رائدًا” في صناعة أصبحت الآن قانونية في الولايات المتحدة، لكن في حالة القبض عليه في المملكة المتحدة، التي ستشهد العرس الملكي لعمته على الأمير هاري، سوف يتم سجنه لسنوات.

وفي حين أن بريطانيا تبذل قصارى جهدها لحظر هذا النوع من التجارة، فإن دولي من المدافعين عن منافعه، قائلاً: “نحن متحمسون للماريغوانا وكل الأشياء الجيدة التي تجلبها”.

فضلًا عن ذلك، يقول دولي، إنه إذا زار الأمير هاري وعروسه تايلر في منزله في جرانت باس أوريغون، فسيكون سعيدًا جدًا بتقديم عينة للعروسين.

وتايلر ليس العضو الوحيد في عائلته الذي تربطه علاقة بالماريغوانا، إذ إن شقيقه تي جيه، 26 عامًا يعطيها لكلبه لتخفيف الألم، كما أن العديد من عملاء أمه تريسي، (52 عامًا)، في بيع الإعلانات لديهم مستودعات للماريجوانا.

واعترف تايلر أنه كان يدخن الماريجوانا في المدرسة الثانوية، ويقوم بالحصول على عمولات ضخمة من سمسرة الأراضي لمزارعي المخدرات، فضلًا عن تقديم المشورة إلى المزارعين بشأن نوع النباتات وسلالتها للنمو.