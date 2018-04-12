الهند تطلق ذكاءً اصطناعيًا يتنبأ بالجرائم قبل حدوثها

تستعد الهند لإطلاق نظام يمكن أن يتنبأ بالنشاط غير القانوني ويحبطه قبل وقوعه، فيما عُدّ قفزة تكنولوجية كبيرة.

ويهدف نظام المراقبة لمنع الجرائم مثل: الاعتداء الجنسي، من خلال رصد لغة الجسد للتنبؤ بالنشاط الإجرامي.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، ستستخدم شركة للأمن الإسرائيلي وشركة لأبحاث الذكاء الاصطناعي النظام قريبًا لتحليل كميات هائلة من البيانات المتدفقة من كاميرات المراقبة في المناطق العامة في الهند.

وسيقوم الذكاء الاصطناعي بتحليل السلوكيات الشاذة لتحديد ما إذا كان الشخص على وشك ارتكاب جريمة.

جدير بالذكر أن هذا النوع من تكنولوجيا مراقبة المواطنين مستخدم بالفعل في 40 مدينة في الصين.

بدورها قالت المؤسسة المشاركة والمديرة التنفيذية لشركة كورتيكا، كارينا أودينايف، إن التكنولوجيا الجديدة يمكن أن ترصد الحركات التي غالبًا ما تغفلها فرق الأمن؛ ما يجعل المدن أكثر أمانًا.

وقالت إن “التعلم غير الخاضع للإشراف” مطلوب للبرنامج لمعرفة ما الذي يجب أن يكتشفه، وهذا هو السبب في أنهم يريدون تدريبه على الكاميرات الأمنية.

وأوضحت أن الشركة تنوي إيصال النظام بكاميرات المراقبة ليتعلم التعرف على تلك السلوكيات الشاذة التي تسبق النشاط الإجرامي.

ويمكن استخدام هذه التقنية لأنواع مختلفة من المراقبة ومراقبة سلوك الركاب في السيارات الطائرة المستقبلية من خلال كاميرات الدرون والأقمار الصناعية، حتى يتمكن النظام من اكتشاف ما إذا كان شخص ما على وشك الاعتداء على آخر.

كما أنه مع المزيد من التعلم سيستطيع رصد السلوكيات المشبوهة وسط الحشود، لتأمين المدن المزدحمة.