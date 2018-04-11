“موديز” تتوقع ارتفاع أرباح بنوك الخليج بدعم الودائع الحكومية

توقعت وكالة “موديز” لخدمات المستثمرين ارتفاع أرباح البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي؛ نتيجة استمرار نمو الودائع خلال الفصول المقبلة بدعم زيادة الودائع الحكومية.

وقالت الوكالة في تقرير، الأربعاء “ستسهم أسعار النفط المرتفعة في الآونة الأخيرة مقارنة بأسعارها قبل 3 سنوات، في تحقيق زيادة في الودائع الحكومية للبنوك الخليجية”.

ويحوم النفط حاليًا عند 70 دولارًا للبرميل، مقارنة بسعره في العام الماضي عند 54.3 دولار، ونحو 43.5 دولار في 2016.

وترى “موديز” فى تقريرها، أن سيولة البنوك المرتفعة ستدعم ارتفاع وتيرة الإقراض، وتوقعت ارتفاع الائتمان (القروض) بنسبة 5 %.

ورغم تحسن السيولة، إلا أن تكاليف التمويل سترتفع، بسبب الارتفاع في أسعار الفائدة لاحقًا لزيادات الفائدة الأمريكية، حسب الوكالة.

والشهر الماضي، رفعت البنوك المركزية في كل من الإمارات والكويت والبحرين وقطر أسعار الفائدة بواقع ربع نقطة، بينما رفعتها مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” بنفس المعدل في خطوة استباقيه قبلها بأسبوع.

تلك الخطوة، جاءت في أعقاب قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (الفيدرالي الأمريكي)، رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، إلى نطاق يتراوح بين 1.5% و1.75% في خطوة توافقت مع تقديرات الأسواق والمحللين.

وتربط الدول الخليجية، عملاتها بالدولار الأمريكي، ما يحد من فرص تلك الدول في التمتع بسياسات نقدية مستقلة.

وحافظت 5 من دول مجلس التعاون الخليجي على ربط عملاتها بالدولار الأمريكي لعقود، في حين ظلت الكويت هي الدولة الخليجية الوحيدة التي تربط عملتها بسلة من العملات.

ويضم مجلس التعاون لدول الخليج العربية كلًا من السعودية، والإمارات، والكويت، والبحرين، وقطر، وسلطنة عمان.