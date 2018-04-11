إيران تعتقل 12 تاجرًا بتهمة التلاعب بسوق العملات الأجنبية

أعلنت السلطات الأمنية الإيرانية، الأربعاء، عن اعتقال 12 تاجرًا بتهمة التلاعب في سوق العملات الأجنبية، وفق ما أعلن رئيس شرطة طهران العميد حسين رحيمي.

وقال رحيمي، إن “السلطات الأمنية تمكنت من اعتقال 12 متهمًا بالتلاعب في سوق العملة الأجنبية وضبط مابحوزتهم من أموال”، مبينًا أنه “سيتم إغلاق جميع محلات الصرافة غير المرخصة بالتنسيق مع البنك المركزي حيث تم إغلاق 16 محلاً حتى الآن”.

وأضاف أنه “تم تحديد هويات أعضاء مجموعة ناشطة عبر شبكة الإنترنت قامت بنشاطات غير قانونية أسفرت عن اضطراب سوق العملة الأجنبية واعتقالهم للتحقيق معهم بالتنسيق مع السلطة القضائية”.

وحددت الحكومة الإيرانية في اجتماع عقدته، مساء الاثنين، برئاسة حسن روحاني، سعر صرف الدولار بـ 4200 تومان بعدما وصل إلى 6000 تومان منذ يوم السبت الماضي وحتى يوم الاثنين.

وأعلن النائب الأول للرئیس الإیراني اسحاق جهانغیري، عن تحدید سعر صرف الدولار بـ 4200 تومان لجمیع الناشطین الاقتصادیین وتلبیة حاجاتهم القانونیة والإداریة وحاجات المسافرین والطلبة الجامعیین والباحثین والعلماء الذین هم بحاجة إلى العملة الصعبة لأنشطتهم البحثیة.