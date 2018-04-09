إضراب عمال سكك الحديد في فرنسا يسبب خسائر بـ100 مليون يورو

المصدر: أ ف ب

كشف رئيس الشركة الوطنية الفرنسية لسكك الحديد، غيوم بيبي، أن إضراب عمال هذا القطاع كلف الشركة حتى الآن 100 مليون يورو.

وأضاف بيبي لإذاعة “مونتي كارلو” وشبكة “بي اف ام تي في” أن كلفة الإضراب “تبلغ عشرين مليون يورو يوميًا”.

وجدد عمال سكك الحديد إضرابهم الأحد احتجاجًا على خطة إصلاح “الشركة الوطنية لسكك الحديد”، مؤكدين استعدادهم لتصعيد تحركهم.

من جهتها، أكدت الحكومة تصميمها على المضي قدما في مشروعها.

وكان عمال سكك الحديد باشروا في مطلع نيسان/ أبريل إضرابًا ماراثونيًا متقطعًا، منددين بنية الحكومة “تدمير الخدمة العامة”، بينما تنتهي المرحلة الثانية من الإضراب صباح الثلاثاء.