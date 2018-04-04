بالصور.. سيدة أعمال روسية تضرب ابنها بعنف لهذا السبب

أثارت سيدة أعمال روسية حالة من الجدل بعد اعترافها بالاعتداء على ابنها الصغير؛ بزعم أنها تريده أن يصبح “أفضل متزلج في العالم”.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل البريطانية”، فإن السيدة ضربت ابنها بالحزام، وحبسته في خزانة مُظلمة، ورفعته “بقفازات حديدية” بمساعدة والده الحائز على أربع ميداليات أولمبية في التزلج، حيث إن السبب وراء ذلك -بحسب زعمها- الرغبة بجعله “أفضل متزلج في العالم”، وليكون في المستقبل رجلًا صالحًا.

ونقلت الصحيفة عن السيدة قولها إنها تعاقب ابنها البالغ من العمر 5 أعوام عندما يتصرف بطريقة خاطئة مع مربيته، ومع الأطفال الآخرين، مُعبرةً عن خشيتها أن يواجهها بأفعالها عندما يكبر.

وكشفت السيدة، وتدعى رودكوفسكايا (43 عامًا)، أنها تُربيه كما تربى زوجها، حيث كانت والدته لا تشفق عليه حتى يصبح قويًا والأفضل دائمًا، مُدعيةً أن الأطفال المدللين يصبحون عندما يكبرون مدمني مخدرات.

وعاش ساشا منذ ولادته تحت الأضواء، حيث أصبح عارض أزياء قبل عيد ميلاده الأول، وبدأ في التزلج وهو لا يزال في الحفاضات، ويخضع الآن لثلاث دورات تدريبية على الجليد، حيث بات يمتلك مهارةً فريدةً في التزلج منحته لقب “العفريت”.

لكن أحد المتفاعلين تساءل عبر مواقع التواصل الاجتماعي:”بعد هذه العقوبات المفرطة هل ستزرع إنسانًا محترمًا، وأين دور الخدمات الاجتماعية من هذا؟”، مُضيفًا بالقول:”إنها تقبل العنف بعلانية”، ووصف آخر رودكوفسكايا بالسادية، وأفعالها بالجنون.