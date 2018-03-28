“صندوق النقد” يوصي تونس بزيادة الضرائب وكبح زيادات الأجور

أوصى صندوق النقد الدولي، الحكومة التونسية، باتخاذ إجراءات قوية لمعالجة ماليتها العامة، تتضمن زيادة الإيرادات الضريبية، وكبح زيادات الأجور في الوظائف العمومية.

وأنهى المجلس التنفيذي للصندوق، خلال وقت سابق من الأسبوع الجاري، المراجعة الثانية بموجب اتفاق “تسهيل الصندوق الممدد” الممنوح لتونس بقيمة 2.98 مليار دولار في 2016، يمتد على 4 سنوات.

وطلب الصندوق، في بيان، مساء الثلاثاء، من السلطات التونسية كبح الإنفاق الجاري لتخفيض الدين وزيادة الإنفاق الاستثماري والاجتماعي.

وتابع: “تتمثل أولويات 2018، في تعزيز التحصيل الضريبي، وتنفيذ عمليات المغادرة الطوعية للعاملين في الخدمة المدنية، وعدم منح زيادات جديدة في الأجور وسَن زيادات ربع سنوية في أسعار الوقود”.

وكان “النقد الدولي” قرر، نهاية الأسبوع الماضي، صرف 257.3 مليون دولار، كشريحة ثالثة، ليصل مجموع المبالغ المقدمة من القرض 919 مليون دولار.

ورغم أن تونس شهدت تعافيًا محدودًا في 2017، لكن الصندوق قال إن البلاد لا تزال تواجه مواطن ضعف اقتصادية كلية، إضافة إلى استمرار البطالة المرتفعة، وتسارع التضخم.

وتقترب نسبة البطالة في تونس من 15.5% حتى نهاية 2017، بينما تسجل نسب التضخم مستويات مرتفعة فوق 7%، وهي نسبة لم تسجل منذ أكثر من عقدين.

وأورد الصندوق: “استمر ارتفاع الدين، وأصبحت الاحتياطيات الدولية تغطي الواردات لأقل من 3 أشهر فقط”.

وبدأت السلطات التونسية منذ مطلع 2018، تنفيذ إجراءات بهدف تعديل موازين المالية العامة، “وبدأت تؤتي ثمارها من حيث تحسين الحوكمة، وتعزيز بيئة الأعمال، وتحديث الخدمة المدنية ومعاشات التقاعد، وإعادة هيكلة البنوك العامة”، وفق الصندوق.

ونفذت الحكومة التونسية في قانون موازنة 2018، سلسلة إجراءات اقتصادية وضريبية وتقشفية دفعت الأسعار نحو الزيادة، ودفعت التونسيين للنزول إلى الشوارع في احتجاجات مطالبة بالعدول عنها.