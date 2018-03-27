شيرين رضا تكشف حقيقة خلافها مع خالد الصاوي وآخر أعمالها الفنية

كشفت الفنانة المصرية شيرين رضا، حقيقة وجود خلاف بينها وبين الفنان خالد الصاوي الذي يشاركها بطولة فيلم “الضيف”.

وقالت شيرين لـ”إرم نيوز”: “فوجئت بانتشار شائعات تؤكد وجود خلاف بيني وبين الفنان خالد الصاوي، لأنني كنت السبب في تعطيل تصوير الفيلم ما يقرب من 5 ساعات”.

وشددت رضا على أن “هذا الكلام عار تمامًا من الصحة”، مبينة أنه تجمعها بالفنان خالد الصاوي علاقة طيبة، ولم يحدث خلاف يهدد أجواء التعاون الفني بينهما.

وأوضحت: “الحكاية باختصار أنني أشارك خالد الصاوي في بطولة فيلم (الضيف)، وأجسد في العمل دور زوجته وأغلب المشاهد تجمع بيني وبينه، وحدث أنني اختلفت على شكل الباروكة التي يجب أن أرتديها لأداء الدور، واستغرق العاملون بالإنتاج وقتًا اقترب من 3 ساعات لإحضار باروكة بديلة، الأمر الذي أغضب الصاوي وجعله يلوم مسؤولي الإنتاج، لكن لم يحدث أي خلاف بيننا”.

وعن موعد عرض فيلم (الضيف)، قالت: “لا أعلم بالتحديد، خاصة أن الفيلم ما زال في مرحلة التصوير، لكنني انتهيت من تصوير فيلم (تراب الماس) وسوف يعرض في موسم عيد الفطر، وأتوقع أن يحقق نجاحًا كبيرًا لأن القصة من تأليف أحمد مراد، والمخرج هو مروان حامد، ويضم العمل مجموعة مهمة من الفنانين”.

وعن لقائها للمرة الثالثة مع يسرا في مسلسل “بني سويف” أفادت: “بالفعل بدأت تصوير دوري في المسلسل أمام يسرا، وأرى أن العمل سيحقق نجاحًا كبيرًا، وأجسد فيه شخصية جديدة لم أقدمها من قبل، ويعد هذا اللقاء الثالث مع يسرا، التي أستمتع بالعمل معها كثيرًا”.

وبشأن ما تردد عن اعتذارها عن فيلم “الكويسين”، ذكرت أن “هذا الكلام ليس حقيقيًا، فقد وقعت مع الشركة المنتجة للعمل وسوف أبدأ التصوير بعد شهر، وسيكون التصوير في إحدى الدول الأوروبية، والفيلم من تأليف أيمن وتارا وإخراج أحمد الجندي، وبطولة أحمد فهمي وحسين فهمي”.