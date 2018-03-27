هاني سلامة يعتذر عن بطولة فيلم “الراهب”

اعتذر الفنان المصري هاني سلامة عن الاستمرار في فيلم “الراهب”، الأمر الذي وضع شركة “العدل غروب” المنتجة للفيلم في مأزق البحث عن ممثل بديل لإنقاذ الموقف وتحمل مسؤولية العمل.

وكشفت مصادر لـ”إرم نيوز” أن “الشركة المنتجة تفاضل بين الفنانين آسر ياسين وعمرو سعد، لأخذ مكان سلامة، وحتى هذه اللحظة لم يتم الاستقرار على الممثل البديل”.

وقال المنتج مدحت العدل في تصريحات خاصة لـ”إرم نيوز”: “فوجئت بقرار الاعتذار خاصة أن الفيلم تم تصوير أسبوع كامل من أحداثه، وطوال هذه الفترة، حدثت العديد من الخلافات بين هاني سلامة ومخرجة العمل هالة خليل”.

وتابع العدل: “تم تأجيل تصوير الفيلم أكثر من مرة، تارة بسبب صعوبة التصوير في سيناء، بسبب الأحداث التي تشهدها حاليًا، وأخرى بسبب انشغال المخرجة هالة خليل بإخراج مسلسل الفنان يحيى الفخراني الجديد (بالحجم العائلي)، الذي تقرر عرضه في رمضان المقبل”.

من جانبه أوضح هاني سلامة في تصريحات خاصة لـ”إرم نيوز”: “أعتبر الأمر قسمة ونصيب، كنت متحمسًا لهذا الفيلم، ولكن تكرار التأجيل أفقدني حماسي ولكنني أحترم الشركة المنتجة، وكل فريق العمل، وأتمنى للجميع التوفيق”.

وواصل سلامة: “في الوقت الحالي أنا مشغول بتصوير دوري في مسلسل (فوق السحاب) الذي سيعرض في رمضان المقبل، وهو عمل رومانسي، يعتمد على قدر كبير من الإثارة والتشويق، وهو من إخراج رؤوف عبدالعزيز وتأليف حسان دهشان”.

يذكر أن آخر عمل قدمه هاني سلامة على شاشة الدراما كان مسلسل “طاقة نور”.