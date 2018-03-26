رئيس الوزراء: مصر تنوي اتخاذ إجراءات حماية اجتماعية هذا العام

قال رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل، اليوم الاثنين، إن بلاده تنوي اتخاذ إجراءات حماية اجتماعية خلال العام الحالي 2018.

وأضاف شريف إسماعيل في تصريحات للصحافيين على هامش الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية التي بدأت اليوم “الاقتصاد يتحسن.. المؤشرات تتحسن.. اتخذنا إجراءات حماية اجتماعية من قبل، وهذا العام هناك إجراءات”.

واتخذت الحكومة المصرية العام الماضي، عددًا من إجراءات الحماية الاجتماعية شملت رفع حد الإعفاء الضريبي وزيادة دعم المواد التموينية، وعلاوات استثنائية، لتخفيف معاناة أصحاب الدخل المتوسط والمحدود.

وتندرج هذه الإجراءات في إطار إصلاحات اقتصادية تباشرها مصر ضمن برنامج قرض صندوق النقد الدولي، وأدت في بدايتها إلى ارتفاع التضخم لمستويات قياسية.