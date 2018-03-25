10 حيوانات مهددة بالانقراض.. تعرّف عليها (صور)

تضم لائحة الحيوانات المهددة بالإنقراض التي أعدها الصندوق العالمي لدعم الحياة البرية أكثر من 3000 فصيلة من الحيوانات والطيور، وهي تزداد باستمرار بسبب الممارسات الجائرة للإنسان، وغياب الجهود لحمايتها، وعوامل أخرى.

ومؤخرًا حذّر الصندوق ومقره سويسرا من أن هناك 10 حيوانات أصبحت الآن على حافة الانقراض، بما فيها: النمر، والفهد، والغوريلا، ووحيد القرن.

وقالت هيثر سوهل كبيرة خبراء الحيوانات في الصندوق معلّقة على موت الذكر الأخير لحيوان وحيد القرن الأبيض في محمية في كينيا:”نحن نرى انقراض وحيد القرن الأبيض أمام أعيننا بسبب الطلب الشديد على قرونه، وحيوانات كثيرة أصبحت مهددة، وأرى أنها على وشك أن تصبح كذلك بسبب الممارسات الخاطئة للإنسان.”

ووفقًا لصحيفة “ميرور” البريطانية فإن الحيوانات العشرة التي أعلن عنها الصندوق مؤخرًا، هي: خنزير البحر، ووحيد قرن سومطرة، ونمر جنوب الصين، وغوريلا الجبل، ونمر سومطرة، ونمر الملايو، وجوريلا المناطق المنخفضة، ووحيد قرن جزيرة جاوة، وغوريلا النهر، والفهد الأموري.