مصر تستهدف وصول عجز الموازنة إلى نحو 8.4% في 2018-2019

قال رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل في مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، إن بلاده تستهدف وصول العجز الكلي إلى نحو 8.4 بالمئة في موازنة السنة المالية 2018-2019 التي تبدأ في الأول من يوليو/ تموز المقبل.

كانت رئاسة الجمهورية قالت في وقت سابق هذا الشهر إن مصر تستهدف عجزا في الموازنة يتراوح بين 9.5 و9.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2017-2018 التي تنتهي في 30 يونيو/ حزيران مقارنة مع 10.9 بالمئة في السنة المالية السابقة.

وذكر بيان لمجلس الوزراء اليوم أن معدل النمو المستهدف يبلغ 5.8 بالمئة في موازنة 2018-2019، مقارنة مع 5.2 بالمئة في موازنة السنة المالية السابقة.