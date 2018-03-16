تايلاندي يعثر على ثعبان مرعب بجدار منزله (فيديو)

تفاجأ مواطن تايلاندي بالعثور على أفعى مرعبة يبلغ طولها حوالي 5 أمتار داخل جدار غرفة المعيشة بمنزله.

ووفقًا لصحيفة ميرو البريطانية، فإن صاحب المنزل ويدعى “سومتشاي سوبدانغ” 45 عامًا، سمع صوتًا غريبًا يخرج من الجدار، بينما كان يشاهد التلفاز، حيث وضع أذنه على الحائط للتحقيق، ثم قفز مرعوبًا عندما سمع فحيح الأفعى.

واستدعى “سومتشاي” صائد الأفاعي الذي استخدم مطرقة لاختراق الجدار والوصول للثعبان الضخم، قبل استخراجه من الحائط.

وقال “لم أخف من الثعبان عندما كان عالقًا في الحائط، ولكن كان من الممكن أن يصل إلى السقف والنزول عليّ وأنا نائم”، مضيفًا القول: “أشعر بخيبة الأمل لأنني سأضطر إلى إصلاح المنزل الآن، ولكن هذا أفضل من وجود ثعبان في المنزل”.

بدوره قال بانغ سيم صائد الأفاعي إن “العثور على ثعبان في هذا المكان غير عادي، واعتقد أنه دخل إلى فجوة في الجدار للاحتماء من المطر”.