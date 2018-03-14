بالفيديو.. كاظم الساهر يرفض الحديث عن خطيبته التونسية

رفض الفنان العراقي كاظم الساهر الحديث عن خطيبته التونسية سارة مقني، وقال إن “هذه الأشياء خاصة جدًا ولن أتحدث عنها”.

جاء ذلك، في أول تصريح للقيصر بعد إعلان خطوبته لبرنامج “insider” الذي يُبث على قناة “دبي” الفضائية.

وقال إنه سيعلن موعد زفافه بمجرد أن يتم الاتفاق على الموعد، مضيفًا أن اتخاذه لقرار الزواج جاء بعد تفكير عميق جدًا، خاصة أنه عاش سنوات طويلة لوحده بعد انفصاله عن زوجته، متمنيًا من الله أن يكلل مشروع زواجه بالنجاح.

وكان خبر خطوبة الفنان العراقي كاظم الساهر للفتاة التونسية الحسناء سارة قد حظي باهتمام كبير على مختلف وسائل الإعلام خلال الأيام القليلة الماضية.