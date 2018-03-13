مغامر يقدم على حركات “جنونية” أثناء قيادته طائرة (صور وفيديو)

في مشهد مثير للأعصاب، أقدم المغامر الأمريكي، بريان بيتس، (36 عامًا) على خطوة تعد الأجرأ من نوعها، حيثُ نفذ عددًا من الحركات البهلوانية “الجنونية” أثناء قيادة طائرة في الهواء الطلق.

واستقل بيتس طائرة مزدوجة الأجنحة في مطار سانتا بولا في كاليفورنيا، وأثناء تحليق قائد الطائرة في الجو، تسلق خارج قمرة القيادة، ووقف على حافتها، ثم قلب جسمه رأسًا على عقب، ممسكًا بيد واحدة جزءًا من الطائرة، ثم رحل نحو الأرض، وبعد بضع ثوانٍ نشر مظلته وهبط على الأرض دون أذى.

ووفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن اللاعب المحترف مارس أكثر من 500 قفزة بالمظلة منذُ سن الـ13، عندما أصبح مدمنًا عليها بعد أول قفزة بالحبال.

وشرح بيتس فكرة المشي بالمقلوب على أجنحة الطائرة، جاءته أثناء تعلمه المشي خارج الطائرة أثناء تحليقها، مبينًا أن ممارسته القفز بالمظلة مئات المرات ساعدته في الحفاظ على تركيزه أثناء إقدامه على المغامرة الجديدة.