يسرا: أرفض التكرار وظهوري كمريضة نفسية صدفة

رغم إصابتها بكسر في جذع الساق، تواظب الفنانة المصرية يسرا على مواعيد تصوير مشاهدها في مسلسها الجديد “بني سويف”، والذي سيعرض في موسم رمضان المقبل.

وتحدثت يسرا في تصريح خاص لـ”إرم نيوز” عن حالتها الصحية، قائلة: “الحمد لله أنا بخير وأستعين بعكاز بسبب الكسر الذي طال ساقي مؤخرًا، وبعد أسبوعين سوف أتخلى عن العكاز تمامًا، والحقيقة أنني كنت سعيدة جدًا بالمكالمات التي تلقيتها من جمهوري في مصر وخارجها للاطمئنان على حالتي الصحية، لأنه من وجهة نظري، يظل حب الجمهور هو المكسب الحقيقي الذي يجنيه الفنان”.

وبشأن دورها في مسلسل “بني سويف”، أضافت: “أجسد في العمل دور مستشارة قانونية تتعرض لصدمة نفسية بعدما يموت ابنها الوحيد في حادث، ويتم اتهامها في جريمة قتل وتظل في حيرة وصراع بين الحقيقة والخيال، ولا أبالغ إذا قلت إن هذا الدور صعب جدًا لأنه مليء بالتحولات، ولذا كنت حريصة على قراءة سيناريو المسلسل بشكل كامل قبل البدء في التصوير”.

وحول اتهامها بالتكرار، خاصة أنها قدمت شخصية مريضة نفسيًا في مسلسل “فوق مستوى الشبهات”، تابعت يسرا: “أنا ضد التكرار ولو شعرت أو لمست أي خطوط تماس بين (فوق مستوى الشبهات) و (بني سويف) كنت تراجعت، ولكن العمل مختلف تمامًا وتقديم دور شخصية مصابة بأزمة نفسية جاء بالصدفة وليس أمرًا مقصودًا هناك اختلاف كامل في العملين بالموضوع والتفاصيل وملامح الشخصيات”.

وفيما يتعلق بحال الدراما التلفزيونية والسينما قالت: “أرى أن الدراما المصرية تتعافى وتتوهج في الموضوعات والتكنيك، ولكن السينما لم تعد رائعة بسبب الاستسهال من جانب شركات الإنتاج، حيث بدأت العديد من الشركات تهمل في التنفيذ وتريد تصوير الفيلم في شهر على أقصى تقدير، وهذا يضر بمصلحة العمل الفني”.

وعن تكرار تجربة الغناء بعد نجاح أغنية 3 دقات، قالت: “أعشق الغناء ولكن أبحث دائمًا عن تجارب غنائية مختلفة ورائعة كما هو الحال في أغنية 3 دقات التي نالت إعجاب الجميع في مصر والخارج”.