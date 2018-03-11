بالصور.. زيارة رومانسية لماكرون وزوجته إلى تاج محل (صور)

أمضى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته بريجيت الأحد، أوقاتًا رومانسية في ضريح تاج محل الشهير جنوب نيودلهي.

وينظر إلى زيارة ماكرون وزوجته إلى تاج محل، بأنها تأتي لتخليد الحب بين الزوجين، إذ أن ذلك المكان ارتبط بحادثة عشق شهيرة، بين الأمبراطور شاه جهان وزوجته ممتاز محل.

ورغم أن زيارة تاج محل وصفت بأنها “زيارة خاصة” في برنامج الرحلة الرسمية إلى الهند، إلا أن الزوجين اصطحبا معهما بعض الصحفيين، ما أثار التوقعات بخروج ماكرون بموقف سياسي من هناك.

وتأتي هذه المحطة في اليوم الثاني من زيارة ماكرون إلى الهند، وتستمر ثلاثة أيام بهدف تعزيز الروابط بين باريس ونيودلهي.