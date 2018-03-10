مسؤول مصري يتحدث لـ”إرم نيوز” عن “إنفراجة” في حركة التجارة مع السودان

كشف مسؤول مصري، اليوم السبت، عن حدوث إنفراجة، أدّت لعودة حركة التجارة البرية بين بلاده، ودولة السودان، عبر منفذي قسطل وأرقين الحدوديين.

وقال رئيس الغرفة التجارية في محافظة أسوان جنوب مصر، محمد أبو القاسم، إن “حركة التجارة بين مصر، والسودان، عادت إلى معدلاتها الطبيعية عبر منفذي قسطل، وأرقين، بعد أن تراجعت إلى 20% خلال الأشهر الماضية”.

وأضاف أبو القاسم خلال تصريحات لـ”إرم نيوز”، أن “المنتجات التي يتم استيرادها من السودان هي: الكركدية، والبلح، والبقوليات، في حين تُصدّر مصر مشتقات المواد البترولية، مثل: المازوت، والأسفلت، والبلاستيك”.

وإثر أزمة بين البلدين خلال الشهور الماضية، رفضت السلطات السودانية دخول الشاحنات المصرية من ميناءي قسطل وأرقين البريين إلا بعد الحصول على تأشيرة دخول من قنصلية السودان في أسوان، ما تسبب في تكدس نحو 500 شاحنة في منطقة صحاري عند مدخل مدينة أبوسمبل جنوب مصر.

وفي 4 كانون الثاني/ يناير الماضي استدعى السودان سفيره لدى القاهرة، قبل أن يعود مؤخرًا، إثر اتفاق مع مصر، الأمر الذي أعطى أملًا جديدًا بحلحلة الأزمة التي حدثت خلال الفترة الماضية.