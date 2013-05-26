مدرب دورتموند يتجاوز عن طرد دانتي

إرم - يشتهر "يورجن كلوب" مدرب بروسيا دورتموند بشخصيته المرحة وان الهزائم لا تنال منه، لكن قرار عدم طرد "دانتي" مدافع بايرن ميونيخ في نهائي ألماني خالص بدوري ابطال اوروبا لكرة القدم عندما خسر فريقه 2-1 أمس السبت في لندن كان له أثره عليه.

وكان "دانتي" قد نال انذاراً قبل ان يرتكب مخالفة ضد "ماركو ريوس" ليتسبب في ركلة جزاء ضد فريقه لكن الحكم الايطالي "نيكولا ريتسولي" لم يمنحه بطاقة صفراء أخرى.

ونفذ "ايلكاي جندوجان" ركلة الجزاء بنجاح في الدقيقة 68 ليدرك دورتموند التعادل بعدما افتتح الكرواتي "ماريو مانزوكيتش" التسجيل لبايرن عقب مرور ساعة من زمن اللقاء.

لكن الجناح الهولندي ارين روبن أحرز هدف الفوز لبايرن قبل دقيقة واحدة على نهاية الوقت الاصلي للقاء.

وقال "كلوب" في مؤتمر صحفي رداً على سؤال بشأن افلات "دانتي" من الطرد: "شاهدت الواقعة اثناء المباراة وأنا واثق أنه من الممكن منح انذار اخر وعندما شاهدتها في التلفزيون اعتقدت أنه يجب اشهار بطاقة صفراء".

لكن المدرب الالماني البالغ من العمر 45 عاماً حاول النظر الى الجانب المشرق.وقال كلوب "في تاريخ كرة القدم كانت هناك قرارات تحكيمية اسوأ من هذا. 11 لاعبا في مواجهة عشرة ثم نفوز؟ لا أعلم."

وتفاعل كلوب بشدة مع أحداث اللقاء بل انه في مرحلة ما احتفل بقوة بإبعاد "نيفن سوبوتيتش" للكرة من على خط المرمى مثلما فعل عندما أدرك فريقه التعادل مع بايرن في أول نهائي ألماني خالص لكأس اوروبا.

وذكرت تقارير سابقة ان كلوب رفض عرضاً من بايرن منذ بضعة سنوات قبل ان يقود دورتموند للقب الدوري الالماني في 2011 و2012. ورغم احباط الهزيمة بعد السيطرة على مجريات اللعب في أول 20 دقيقة بفضل سلسلة من الهجمات المرتدة بدأ كلوب التفكير بالفعل في الموسم الجديد مع دورتموند.

وقال كلوب مازحا "سنعود. ربما ليس الى ويمبلي لكن سنحاول العودة الى نهائي اخر". وأضاف "لعب الفريق مباراة رائعة وقدم اللاعبون كل ما عندهم. كانوا يستحقون التعادل."

وتابع "أشعر بالفخر وزال الحزن. هذا موسم رائع لفريقي ومباراة رائعة حقاً وربما أفضل مباراة امام بايرن في دوري ابطال اوروبا هذا الموسم."

وتفوق بايرن على دورتموند ليفوز بالدوري الالماني هذا الموسم وتعاقد مع "ماريو جوتسه" لاعب وسط الفريق المنافس بداية من الموسم القادم.

هذا وتحوم شكوك حول مستقبل البولندي "روبرت ليفاندوفسكي" هداف دورتموند ويعلم كلوب ان فريقه سيشهد تغييرات. وقال كلوب "الآن يجب ان نحصل على عطلة ونضم بعض اللاعبين لأن أندية أخرى تريد لاعبينا"

أاضاف "امامي الكثير من العمل هذا الاسبوع لبناء فريق جديد أاتمنى أن أحصل على عطلة."

وتابع "اعتقد اني ساحصل على تشكيلة جيدة ولن أقلق بهذا الشأن".