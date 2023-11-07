شاب يعيش في مركز تسوق نصف عام دون أن يلاحظه أحد

اكتشف حرّاس الأمن في أحد مراكز التسوق الصينية في شنغهاي، شابًا، كان يعيش تحت السلم لأكثر من ستة أشهر.

ووفقًا لموقع "oddity central"، تعد مراكز التسوق من الأماكن المزدحمة في شنغهاي، لذا فإنّ مراقبة كل شخص يدخل ويخرج يعد أمرا صعبا لحراس الأمن. لكن اللافت أن الشاب المعني عاش في مركز التسوق وتحت أحد السلالم مدة نصف عام دون أن يلحظه أحد.

ووفق مقطع فيديو انتشر بشكل كبير، أقام الشاب - الذي لم يتم الكشف عن هويته - خيمة نوم تحت سلم منعزل في المركز التجاري، ووضع داخلها مكتبا صغيرا وكرسيا.

واعتمد الشاب على منافذ الكهرباء لشحن جهاز اللابتوب والهاتف الخاص به وتمكن من البقاء بعيدًا عن الأنظار.

ومن الواضح أن الرجل انتقل إلى مركز التسوق منذ أكثر من ستة أشهر، ولكن بعد فترة من إقامته اكتشفه حارس الأمن، الذي أراد في البداية طرده. وبعد أن أخبر الحارس أنه يعيش فقط تحت الدرج هناك، لأنه يحتاج إلى مكان هادئ ومنعزل للدراسة لامتحان القبول بالجامعة، سُمح له بالبقاء، بعد أن وعد الشاب بالمغادرة مباشرة بعد الامتحان.

وألقي القبض على الشاب، بعد أن أكدت لقطات كاميرا الأمن أنه كان يعيش داخل مركز التسوق منذ فترة طويلة.

ولاقى تصرف الشاب ردود أفعال متناقضة من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.