سر عدم زواج الفنان "مروان خوري"

إرم - خاص - أحمد السماحي

فى حوار إتسم بالسخونة والكشف عن أسرار كثيرة استقبلت الإعلامية اللبنانية "شانتال سرور" الفنان الشامل مروان خوري، في برنامج " وحدك" حديث تطرقت فيه إلى جوانب خفية من حياته لم يتطرق إليها أحد من قبل.

أول هذه الأسرار إنه وقع فى الحب ثلاث مرات الأولى كانت في فترة المراهقة وبالتحديد فى عمر الـ 18، حيث أحب فتاة ولم تشعر هذه الفتاة بحبه، أي خاض تجربة الحب من طرف واحد، ويومها تعلم أنه ليس شرطا أن من نحبهم يحبوننا، الثانية مع إمرأة أكبر منه سناً إكتسب منها الخبرة في الحياة "، لكن وعلى حد قوله "أصبحت رجلاً ناضجاً وحزيناً لأنني صرت أعرف نتيجة الأمور مسبقاً"، أما الثالثة فمع سيدة وصفها "بالتاجرة" التي تبيع الحب طالما هناك رجل يشتري، ومن هذه العلاقة اكتسب الحذر وأفتقد من بعدها الحب الحقيقي، وكانت هذه التجارب كفيلة بعدم تفكيره فى الزواج.

وعن قوله الدائم إنه من دون المرأة خاسر، رد أن هذا الأمر يتغير مع الوقت، وإذا وجد كل العناصر متوافرة في إمرأة واحدة فقد يفكر بالارتباط بها لأن "الشاعر بداخله يحتاج أن يسرح في خياله من دون أسر"، واعترف أن الفنان فيه طغى على الإنسان، معتبراً أنه تسبب بظلم البعض بعدم الارتباط.

وصرح الفنان اللبناني إنه يعيش حالة الغرور فقط في مرحلة التحدي التي تسبق ظهور أي عمل فني له والتى تعطيه حماسة إلى الأمام، معترفاً بحبه لنفسه وأنانيته التي تجعله ناجحاً، وقال إن رأي الناس والمحبين بأعماله أهم من النقد العلمي الذي ينطوي على بعض المبالغة في بعض الأحيان، وهو اليوم يدير أعماله بنفسه إلى جانب فريق عمل يتولى بعض الأمور التقنية.

أما علاقته بالخالق سبحانه وتعالى فتحكمها فلسفة خاصة به قائمة على الإيمان المفتوح والطاقة الكبيرة التي تسير العالم، من دون التعلق بالتفاصيل الصغيرة. وصوت الضمير يحاسبه فكل ما يقوم به من تبعات، وأن الله أراد لنا الوعي لنشاركه جمالية الكون.

وأشار إلى أن الموت هو الدافع للحياة في نظره، وهو الإنتقال إلى مكان آخر نجهله، لذلك هو يخشى الرحيل من دون أن يحقق الكثير مشيراً إلى أن "أحلامنا موجودة لتكون دافعاً لنا وليس لنحققها لذلك أوقفت الحلم وركزت على الشغل".

وختمت الإعلامية شانتال بسؤاله قائلة :أن من يعرف الكثير يصبح وحيداً ؟! فأجاب ضاحكا أنه لا يمكنه التوقف عن طرح الأسئلة وهو لا يخشى الوحدة ما دام متصالحاً مع ذاته.

"وحدك" إعداد وتقديم شانتال سرور،إخراج شربل يوسف ، منتج منفذ كارلا عاد، إعداد إليان الحاج.