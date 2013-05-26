مقابر القطاع الخاص "بزنس" جديد في مصر

إرم – (خاص) محمد عز الدين

مع استعداد هيئة المجتمعات العمرانية المصرية لفتح باب الحجز فى مشروع جديد للمقابر، فجّر المهندس نبيل عباس، النائب الأول لرئيس هيئة المجتمعات العمرانية، مفاجآة بالكشف عن تلقي الهيئة عرضاً من احدى شركات الاستثمار العقارى لبناء مقابر بنظام المطور العقاري، فى خطوة قد تفتح المجال أمام "بزنس" جديد فى سوق العقارات المصري.

قال النائب الأول لرئيس هيئة المجتمعات العمرانية، التابعة لوزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية في مصر، أن الهيئة تدرس عرضاً من احدى الشركات العقارية لإنشاء مقابر، من جميع الجوانب الفنية والمالية، خاصة أن الشركة قدمت جميع تفاصيل المشروع.

وأضاف أن الهيئة ستدرس مدى الاستفادة التى تعود عليها من هذا الاقتراح قبل اتخاذ قرار بشأن، تمهيداً لعرض الاقتراح بشكل رسمى على وزير الإسكان.

وتستعد الهيئة لفتح باب الحجز فى 8082 مقبرة ينفذها "جهاز وادي الراحة" في مدينتي 6 أكتوبر والقاهرة الجديدة بتكلفة 212 مليون جنيه.

وسيكون مقدم الحجز 10 آلاف جنيه لضمان جدية الحجز، ويضاف إلى ثمن المقبرة تكلفة الزراعة والتشجير والاسفلت والتسديد خلال عام، وفي حالة زيادة عدد المتقدمين عن عدد المقابر المطروحة سيتم اجراء قرعة علنية للاختيار بين المتقدمين ومن لايحصل على مقبرة ستكون له الأولوية فى المراحل المقبلة.

وذكر تقرير لهيئة المجتمعات العمرانية، أن معدلات التنفيذ فى المقابر بلغت 40 % حيث يتم إنشاء 3792 مقبرة فى قطاع السندس بمدينة 6 أكتوبر، تنفذها شركة الجيزة العامة للمقاولات، وبلغت قيمة أمر الإسناد 105 مليون جنيه، و4290 مقبرة فى قطاع الرحمة بالقاهرة الجديدة، وتنفذها شركة المدائن للمقاولات.

وبلغت قيمة أمر الإسناد 107 مليون جنيه، وسيتم الإنتهاء من الانشاءات وتسليم المقابر للحاجزين خلال شهر سبتمبر المقبل.

ويستهدف "جهاز وادي الراحة" تنفيذ 250 ألف مقبرة فى مدينة 6 أكتوبر، و220 ألف مقبرة فى مدينة القاهرة الجديدة، بمساحة 40 متر تحت الأرض للمقبرة الواحدة، وتبلغ مساحة الأرض التى تقام عليها المقابر 4 ألاف فدان فى أكتوبر فى بالكيلو 60 بطريق الواحات، و 3750 فدان في القاهرة الجديدة على طريق "القطامية – العين السخنة".