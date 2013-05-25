موسى يطالب ماكين بدعم الاقتصاد المصري

إرم – (خاص) عمرو علي
التقى السفير عمرو موسى رئيس حزب المؤتمر والقيادي بجبهة الانقاذ، بـ"جون ماكين" عضو مجلس الشيوخ الأميركي، وناصر جودة وزير الخارجية الأردني بحضور وفد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي والخارجية الأردنية على هامش جلسات المنتدى الاقتصادي الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبحر الميت بالأردن.
ودار النقاش حول تطورات الوضع في الشرق الأوسط لا سيما الوضع في سوريا والقضية الفلسطينية وزيارة وزير الخارجية الأميركي للمنطقة.
وأكد موسى خلال اللقاء على موقفه من ضرورة استمرار الدعم الأمريكي الموجه للاقتصاد المصري كونه موجه إلى الشعب بالأساس وليس للحكومات.
ويذكر اأن المملكة الاردنية الهاشمية تستضيف فعاليات المنتدى الاقتصادي الدولي "داڤوس"، والذي ينعقد على شاطئ البحر الميت في المملكة من٢٤-٢٦ مايو وذلك حول الشرق الأوسط ومستقبل المنطقة والعديد من القضايا والتطورات على الساحة الإقليمية والدولية.
ويستضيف المنتدى عدداً من الزعماء وقادة الدول على رأسهم الملك عبد الله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية والرئيس الفلسطيني محمود عباس والدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية بالإضافة إلى عدد من رؤساء الحكومات والوزراء والاقتصاديين والسياسيين من أرجاء العالم.