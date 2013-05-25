موسى يطالب ماكين بدعم الاقتصاد المصري

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على هامش اجتماعات منتدى "دافوس" الاقتصادي المنعقد في البحر الميت في الأردن حالياً، طالب "عمرو موسى" "ماكين" باستمرار دعم الاقتصاد المصرى.