ليلى علوي "تعسكر" لتنهي فرح ليلى

إرم – (خاص) أحمد السماحي

بعد إطلالتها الأخيرة فى برنامج "الليلة مع هاني" الذى يقدمه الفنان هاني رمزي على قناة MBC مصر، قررت الفنانة ليلى علوي عمل معسكرمغلق، وعدم الظهور فى أي برنامج تليفزيوني على أي قناة فضائية حتى تنتهي من تصوير مسلسلها الجديد "فرح ليلى".

حيث تستمرّ بالتصوير يومياً طوال 12 أو 14 ساعة للحاق بموسم العرض الرمضاني، نظرا لدخول فريق العمل إلى بلاتوهات التصوير منذ أسابيع قليلة فقط، وبالرغم من ساعات العمل الطويلة إلا أن الروح الطيبة السائدة بين الفنانة "ليلى علوي" وبين فريق العمل،الأمر الذي يخفف من مشقة العمل.

مسلسل "فرح ليلى" من انتاج "كنج توت" بالاشتراك مع "مدينة الإنتاج الاعلامي" و"آرت فاين"، قصة وإخراج خالد الحجر، سيناريو وحوار عمرو الدالي، ومن بطولة عبد الرحمن أبو زهرة وزكي فطين عبد الوهاب وشادي خلف.

وأكدت الفنانة ليلى علوي في تصريحات خاصة لـ"إرم" على سعادتها البالغة بالعمل فى هذا المسلسل الذى كان من المقرر أن تقدمه منذ سنوات كفيلم سينمائي، لكن الظروف لم تسمح وقتها بتقديمه، حتى تم الاتفاق على تقديمه هذه الأيام.

وتدورالأحداث فى إطار اجتماعي، حيث يتناول الحياة بصفة عامة وأسلوب التعايش مع الظروف المحيطة، ويدعو من خلال أحداثه إلى ضرورة الاستمتاع بالحياة والتفاؤل.

وتجسد علوي شخصية فتاة تدعى "ليلى حسن" تعمل كمنظمة حفلات، وتنتمي لأسرة متوسطة فالأب، والذي يجسد دوره الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة، يعمل مدرساً وتساعد هي في الإنفاق على أسرتها ورعاية أختها الصغرى مي "نادية خيري".

وتسعى "ليلى" لإسعاد كل من حولها، وتحب البهجة ولا تظهر مأساتها وقلقها للآخرين، وتحاول تغيير مفهوم العنوسة وتأخر سن الزواج، حتى تقابل شخصاً يغير لها مفهومها عن الحب والزواج.