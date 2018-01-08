هل تتجه المذيعة أوبرا وينفري إلى خوض السباق على رئاسة أمريكا؟ (فيديو)

ذكرت قناة “CNN” أن المذيعة الأمريكية الشهيرة، أوبرا وينفري، تفكر في خوض معركة الانتخابات المؤدية إلى البيت الأبيض عام 2020، واستندت القناة في خبرها على أصدقاء مقربين من النجمة، ولم يصدر عن المذيعة لحد الآن أي نفي أو تأكيد.

وذكر المصدر أن مجموعة من أصدقاء المذيعة وينفري يشجعونها على الترشح باسم الحزب الديمقراطي، ويثقون بحظوظها في النجاح، ورغم أن السباق لم يبدأ رسميًا بعد، لكن التنافس لجذب انتباه الناخبين بدأ فعلًا على أرض الواقع.

ولفتت وينفري الانتباه إليها فعلًا بعد كلمة أدتها ليلة أمس الأحد خلال حفل تسليم جوائز الغولدن غلوب، حيث تسلمت جائزة عن مجموع ما قدمته خلال مسيرتها المهنية.

وتناولت المذيعة الأكثر شهرة عالميًا في كلمتها الكثير من المواضيع الحساسة، التي تعني المجتمع الأمريكي على الخصوص، كتاريخ السود وحقوقهم، والتحرش الجنسي في أماكن العمل.

وقالت وينفري: “منذُ وقت طويل لم يتم الإصغاء للنساء أو تصديقهن عندما يقلن الحقيقة في مواجهة سلطة الرجال، لكن انتهى الأمر بالنسبة لهم! لذا أريد أن تعلم كل الفتيات الشابات اللواتي يشاهدننا الآن، أن هناك فجرًا جديدًا يبزغ في الأفق”.

ولاقت كلمة وينفري الحماسية صدى قويًا وترحيبًا كبيرًا على شبكة مواقع التواصل الاجتماعي في أمريكا.