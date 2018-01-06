بالفيديو.. فتاة تحول صوت جدتها الراحلة إلى “تاتو” على جسدها

عندما توفيت جدتها، دخلت الفتاة ساكيراه أنجيليك في حالة من الحزن والاكتئاب، وبدأت تنعزل عن العالم لفترة طويلة، حتى علمت أنها يمكن أن تستعيد صوت جدتها، وتحوله إلى ذكرى مادية تلازمها مدى الحياة، دون أن يكون هناك احتمال أن يفترقا، إلا برحيلها هي الأخرى عن العالم، فقد حولت صوتها إلى “تاتو” على جسدها.

ونشر موقع “بي بي سي” البريطاني تقريرًا حول الفكرة، حيث قالت ساكيراه، إن رحيل جدتها أثر عليها بشكل كبير، خاصة أنها كانت حفيدتها الأولى، لذلك عندما رحلت قررت أن تحتفظ بصوتها دائمًا معها، فاستعانت بأحد رسامي التاتو المحترفين، الذي لم تذكر اسمه، وطلبت منه أن يرسم لها تاتو في شكل الموجات الصوتية الخاصة بصوت جدتها في آخر رسالة صوتية تلقتها منها.

وبعد ذلك قامت بتحميل تطبيق مخصص لمسح الموجات الصوتية المطبوعة، وتحويلها إلى صوت من جديد، وكل ذلك يتم من خلال هاتفها والكاميرا الخلفية الخاصة به.

وقالت ساكيراه “لن نفترق أبدًا أنا وجدتي بعد أن حملت صوتها على جسدي إلى الأبد، وبذلك متى شعرت بالحنين إليها، سأخرج هاتفي وأستمع إليا وسأحاول جاهدة دائمًا أن أجعلها فخورة بي”.