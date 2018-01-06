لهذا السبب.. طائرة تقلع بمسافرة واحدة من نيويورك إلى واشنطن(صورة)

تفاجأت راكبة مسافرة على متن طائرة، أقلعت من مدينة روشستر في نيويورك إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، بعدم وجود مسافرين غيرها على متن الطائرة، وفقًا لما نشرته صحيفة “ميرور” البريطانية.

وحسب ما جاء في الصحيفة، نشرت المسافرة بيث فيرستيغ صورة “سيلفي”، تظهر المقاعد الشاغرة خلفها في مقصورة الطائرة، موضحةً أنها “حجزت بالخطأ مقعدًا على متن طائرة مخصصة فقط لموظفي الخطوط الجوية”.

وذكرت الصحيفة، أنه “عندما أدركت شركة الطيران خطأ تبديل الحجز لطائرة مخصصة للطاقم فقط، تواصلت مع المسافرين وأخطرتهم بتغيير ميعاد الرحلة، لكن بيث لم تعلم بالتغييرات”.

وقالت بيث إنها “أدركت وجود خطأ ما، عندما لاحظت عدم وجود مسافرين غيرها في ساحة الانتظار بالمطار”، مشيرة إلى “قيام أحد موظفي المطار بالعمل على حل المشكلة، وذلك بالسماح لها بالسفر على متن طائرة أخرى تمتعت فيها بخدمة ممتازة”.

وأكدت المسافرة على أنها “لم تطلب أي طعام أو شراب وهي على متن الطائرة، لأن الرحلة استغرقت ساعة فقط”.