رغم المنع.. شيرين تحيي حفل كأس السوبر المصري في الإمارات (صورة)

أعلنت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، السبت، عن إحيائها حفل تتويج فريقي الأهلي والمصري في كأس السوبر، المقرر إقامته الجمعة المقبلة في ستاد هزاع بن زايد بالإمارات.

وقالت شيرين عبر صفحتها الشخصية على “فيسبوك”: “انتظروني يوم الجمعة ١٢ كانون الأول/يناير المقبل في ستاد هزاع بن زايد بالعين، هنحتفل مع بعض بالسوبر المصري بين النادي الأهلي والنادي المصري، برعاية وتنظيم شركة برزنتيشن سبورت، وهيكون معانا كمان الدي جي ياسر الحريري.. مستنياكوا.. شيرين عبدالوهاب.. تحيا مصر“.

ويأتي اختيار شيرين لإحياء حفل مباراة السوبر، متزامنًا مع استمرار قرار وقفها عن الغناء في مصر من قبل نقابة الموسيقيين، بعد تصريحاتها الأخيرة التي أثارت الجدل أثناء إحيائها أحد الحفلات في بيروت، وردها على طلب الجمهور بأداء أغنية “مشربتش من نيلها” بعبارة “هيجيلكوا بلهارسيا”، الأمر الذي أثار غضب الأوساط المصرية معتبرين تصريحاتها خارج البلاد بأنها “إساءة لمصر”.

ورغم اعتذار شيرين عن التصريحات، إلا أن قرار النقابة بوقفها لمدة شهرين سينتهي في 14 يناير الجاري، لتستطيع بعدها شيرين الغناء والالتزام بتعاقداتها داخل مصر، بعد أن حرمت من إحياء حفلات رأس السنة لأول مرة بسبب القرار.