راكب يحوّل مسار طائرة أمريكية بـ”البراز”

قالت شرطة مطار أنكوريج في ألاسكا يوم الجمعة إن رحلة طائرة تابعة لشركة يونايتد إيرلاينز كانت متجهة من شيكاجو إلى هونج كونج تم تحويلها إلى ألاسكا بعد أن أبلغ طاقم الطائرة أن رجلًا على متنها قام بنثر براز في المرحاضيْن الاثنين داخل الطائرة.

وقال اللفتنانت “جوش جاماش”، في شرطة مطار أنكوريج، عبر الهاتف: “تلقينا تقريرًا عن نثر أحد الركاب برازه في المراحيض”.

وتم اقتياد الرجل البالغ من العمر 22 عامًا ويحمل جواز سفر فيتناميًا، كما أنه مقيم في الولايات المتحدة، إلى خارج الطائرة وهو مكبل اليدين ليل الخميس، والتقته سلطات إنفاذ القانون في صالة الوصول بالمطار، وبعد استجوابه من قبل السلطات عبر مترجم، نُقل إلى مستشفى أنكوريج لإجراء تقييم عقلي له.

وقال جامش إن الرجل لم يوجّه تهديدات، ولم يحاول التصادم مع طاقم الطائرة، مضيفًا أنه لم يتم توجيه أي اتهامات له.

وقالت شركة يونايتد إيرلاينز المملوكة من قبل شركة “يونايتد كونتنينتال”، إن 245 شخصًا كانوا على متن الطائرة، وإنها وفرت أماكن إقامة فندقية لعملائها.