بالفيديو: سوني تقدم بلاي ستيشن 4

أبوظبي - سليم سطاس

عرضت شركة سوني مقطع فيديو حول إصدارها الجديد من بلاي ستيشن 4 على صفحتها الرسمية في موقع يوتيوب، ورغم أن المقطع غامض، إلا أنه أثار حفيظة المهتمين بالتكنولوجيا.

وقد يعود هذا الأمر إلى رغبة الشركة اليابانية في الحفاظ على سرية منتجها الجديد من أجل المزيد من الإثارة والترقب لدى المتابعين.

وتتوقع المصادر أن يطلق في السوق الأمريكية في موسم العطلات القادم، لكن الإطلاق في أوربا يتوقع أن يتأخر قليلاً لبداية العام القادم، وهذا ما حصل مع البلاي ستيشن 3 عندما أطلق في ثلاثة قارات حول العالم في نوفمبر 2006، استغرق الأمر حتى مارس 2007 ليصل إلى أوربا، وذلك لنقص في المواد الاولية اللازمة لتصنيع الجهاز لاسيما مشغل أقراص Blue-ray.