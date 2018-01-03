بريجيت ماكرون تكسر التقاليد الرئاسية في فرنسا (صور)

تعرّضت بريجيت ماكرون عقيلة الرئيس الفرنسي، للسخرية والانتقاد، بسبب إصرارها على الوقوف بجانب زوجها بدلًا من الوقوف خلفه كما يُملي التقليد.

ويبدو أن السيدة الأولى لا تحب الظهور في المؤخرة، الأمر الذي جعلها عرضة للانتقادات واسعة، حيث شبهها كثيرون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بماري أنطوانيت، آخر ملكة لفرنسا قبل الثورة.

وحاولت برجيت الدفاع عن نفسها قائلة عبر الإذاعة الفرنسية: “المرأة لا يجب أن تكون في الخلف”، غير أن رواد شبكات التواصل الاجتماعي، ذكَّروها بتقاليد الأزواج والشركاء في الظهور العام، على مر السنين.

وعلّق أحد الناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي قائلًا: “بريجيت ماكرون، تنصّب نفسها كملكة فرنسا”، فيما قال آخر: “انتخبنا الفرنسي إيمانويل ماكرون، وليس بريجيت”.

ورغم ذلك، كسرت بريجيت رقمًا قياسيًا في عدد الرسائل التي تلقّتها من مئات من النساء الناضجات اللاتي يُثنين عليها.

وتستقبل سيدة فرنسا الأولى ما يصل إلى 200 رسالة مكتوبة يوميًا من المعجبين الذين يشكرونها، على كسر القاعدة حول جذب النساء الأكبر سنًا للرجال الأصغر، مقارنة بكارلا بروني، زوجة نيكولا ساركوزي، التي كانت تتلقَّى حوالي 35 رسالة يوميًا.