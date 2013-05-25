فتحي عبدالوهاب يمثل في "الحكر" مجانا

إرم- (خاص) أحمد السماحي

نظراً للظروف المالية الصعبة التي تعاني منها شركة صوت القاهرة للإنتاج فى الوقت الراهن، فقد قرر الفنان فتحي عبد الوهاب القيام بدور البطولة في مسلسل "الحكر" دون أن يتقاضى أجره عن ذلك.

ولم يكتفِ عبد الوهاب بهذا، بل قام فى أول يوم من أيام التصوير بإحضار "عجل" على نفقته الخاصة، وقام بذبحه وتوزيع لحمه على العمال البسطاء الذين يشتغلون فى المسلسل.

فتحي أكد في تصريح لـ " إرم" أن ما فعله واجب وطني لشركة مصرية حكومية كان لها الفضل عليه فى بداية مشواره الفني، وجاء اليوم الذى يرد لها بعضاً من أفضالها عليه وعلى كثير من الفنانين المصريين، كما أن الشخصية التي يؤديها جديدة عليه ولم يسبق له أن جسدها.

‏تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي إنساني حول منطقة "حكر أبو جبل" الشعبية التي يسيطر عليها تجار المخدرات،‏ وكل ما يدور داخلها من سرقة وبلطجة وتحرش.‏.

ويجسد شخصية "عبادة" عامل "ديلفري" في احد المطاعم "بالحكر" الذي نشأ وتربى فيه منذ الصغر‏،‏ ويدخل في صراعات تتعلق بفكرة اتصاله بشرائح الطبقة الغنية‏،‏ ومحاولته الخروج من "الحكر" للعيش برفاهية‏،‏ مما يدخله في صراع مع بعض الاشخاص في الحي.

"الحكر" من بطولة سلوى خطاب، أحمد بدير، أحمد خليل، هنا شيحة،أحمد الدمرداش،وتم التصوير حتى الآن فى العديد من شوارع القاهرة،وداخل ديكور القصر بحي جاردن سيتي بمدينة الإنتاج الإعلامي.

وأشار عبدالوهاب إلى أن ما أعجبه فى شخصية " عبادة" طموحه الشديد ورغبته في الانتماء لشريحة طبقية أعلي‏ من الشريحة التى ينتمي إليها،‏ والخروج من الواقع الذي يعيش فيه.

ويرى أن حالة "عبادة" تحاكي حالة شباب كثيرين من البسطاء الآن على مستوى العالم العربي، كما يسلط العمل الضوء علي فكرة التعمق في النفس البشرية البسيطة داخل المناطق الشعبية.

ولا يقتصر عمل فتحي عبدالوهاب فى شهر رمضان على مسلسل " الحكر" فقط ولكنه ينافس نفسه بقوة حيث يشارك النجمة إلهام شاهين بطولة مسلسل "نظرية الجوافة" تأليف وإخراج مدحت السباعي، المقرر عرضه أيضا فى شهر رمضان.

حيث يجسد شخصية طبيب نفسي في مستشفى للأمراض النفسية، ويكون بينه وبين الدكتورة هالة الشلموني التى تجسد دورها الفنانة "إلهام شاهين" حالة من الشد والجذب.

‏ وتدور أحداث المسلسل في اطار كوميدي اجتماعي بعيد عن السياسة حول طبيبة نفسية تدعي "هالة الشلموني" تلتقي بالعديد من المرضى النفسيين الذين يعانون من الاكتئاب‏،‏ مع انتشار هذا المرض في المجتمع المصري في ظل الظروف تعيشها البلاد حالياً.