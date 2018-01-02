اختيار المذيعة هدى قطب لتقديم برنامج “توداي” الشهير بأمريكا

ذكرت شبكة (إن.بي.سي) في بيان أن المذيعة التلفزيونية هدى قطب أصبحت مقدمة جديدة في برنامج “توداي” الذي تبثه الشبكة اليوم الثلاثاء، لتحل محل المقدم السابق مات لاور بعد أسابيع من فصله، بسبب سلوك جنسي غير ملائم.

وستنضم المذيعة هدى قطب وهي أمريكية من أصل مصري إلى مواطنتها سافانا جوثري خلال أول ساعتين من البرنامج الشهير، الذي يبدأ الساعة السابعة صباحًا بالتوقيت المحلي لتصبحا أول امرأتين تقدمان البرنامج معًا، إلى جانب مذيع الطقس أل روكر، وكارسون دالي مقدم فقرة (ذي أورانج روم)، وستواصل قطب تقديم فقرة الساعة العاشرة صباحًا من برنامج “توداي” مع كاثي لي جيفورد.

وقالت جوثري (46 عامًا) التي أعلنت الأنباء خلال افتتاحية البرنامج، “إنه العام 2018 ونحن نبدأه بالطريقة الصحيحة لأن هدى أصبحت رسميًا إحدى مقدمات توداي”.

وقالت الشبكة إن قطب (53 عامًا) حلت سريعًا محل لاور الذي فصل يوم 28 نوفمبر/تشرين الثاني، بعد أن شكت إحدى زميلاته لمسؤولين في (إن.بي.سي) من نمط من السلوك الجنسي غير الملائم، بدأ بينما كانا في مهمة خلال دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في منتجع سوتشي الروسي عام 2014.

وقدمت امرأتان أخريان على الأقل شكاوى مشابهة للشبكة ضد لاور بعد المزاعم الأولى. ولم تكشف هويات أي من النساء.

وقال لاور بعد أن فصل من عمله “إصلاح الضرر سيستغرق وقتًا طويلًا ووقفة طويلة مع النفس، وأنا ملتزم ببدء هذا المجهود”.