سلطنة عمان تعتمد موازنة 2018 بعجز 7.8 مليار دولار

أعلنت سلطنة عمان، يوم الإثنين، اعتماد موازنتها لعام 2018، متضمنة عجزًا ماليًا تقديريًا بقيمة 3 مليارات ريال عماني، أي نحو 7.8 مليار دولار أمريكي.

وقدرت وزارة المالية العُمانية، في بيان صدر عنها الإثنين، قيمة الإنفاق في موازنة السلطنة للعام الجاري التي تبدأ اليوم، بـ32.5 مليار دولار، بزيادة عن العام 2017 بنسبة 6.8%.

وذكر البيان، أن جملة الإيرادات التي تم احتسابها على أساس سعر النفط 50 دولارًا للبرميل، بلغت 24.7 مليار دولار، بزيادة 3% عن الإيرادات الفعلية المتوقعة لعام 2017.

وحددت الموازنة وسائل تمويل العجز، من خلال الاقتراض الخارجي والمحلي بنسبة 84% (تعادل 6.5 مليارات دولار).

بينما سيتم تمويل باقي العجز المقدر بنحو 1.3 مليار دولار من خلال السحب من الاحتياطيات.

وأوضح البيان، أن قيمة العجز المقدر في الموازنة تعادل 10% من الناتج المحلي.

وأعلنت عُمان عن خطة للأعوام من 2016 إلى 2020 لتنويع مصادر الدخل، بهدف خفض الاعتماد على إيرادات النفط بمقدار النصف، ويضغط هبوط أسعار الخام على المالية العامة للبلاد.

وتساهم صناعة النفط بـ44% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما تستهدف السلطنة خفضها إلى 22% فقط، بحلول 2020، من خلال استثمار 106 مليارات دولار على مدى خمس سنوات.