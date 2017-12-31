“طيران الخليج” البحرينية تلغي جميع رحلاتها بسبب الضباب

أعلنت شركة طيران الخليج البحرينية (حكومية)، مساء الأحد، إلغاء جميع الرحلات الجوية القادمة والمغادرة من وإلى المملكة بسبب الضباب.

وقالت الناقلة الوطنية لمملكة البحرين في بيان، إنه “تم إبلاغ جميع المسافرين أن جميع الرحلات أُلغيت حتى إشعار آخر؛ بسبب الضباب الذي يغطي المملكة، والذي يؤثر بشدة على الرؤية”.

وشهدت حركة الطيران في البحرين، منذ الساعات الأولى من صباح الأحد اضطرابًا شديدًا مع الإعلان عن إلغاء وتحويل عشرات الرحلات، بسبب سوء الأحوال الجوية الناتجة عن الضباب الكثيف.

وفي وقت سابق من الأحد، أعلن مطار البحرين الدولي -وهو المطار الدولي الوحيد في الدولة الخليجية- إلغاء 36 رحلة وتحويل مسار 17 رحلة أخرى إلى مطارات: الدمام، وأبوظبي، والكويت.

وتتخذ شركة “طيران الخليج” المملوكة بالكامل للحكومة البحرينية، من مطار البحرين الدولي مقرًا لها ومركزًا لعملياتها، وتقدم خدماتها لأكثر من 40 وجهة في آسيا، وأفريقيا، وأوروبا، والشرق الأوسط.