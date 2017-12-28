ناسا: مرور كويكب صخري ضخم قرب الأرض

مر كويكب صخري ضخم، اليوم الخميس، على مسافة قريبة من كوكب الأرض، حسب وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا”.

وأطلق علماء الفلك على الكويكب اسم (2017YZ4)، والذي مر بين الأرض والقمر على مسافة 224 ألف كيلومتر من الأرض.

ويبلغ قطر الكويكب حوالي 3 كيلومترات، وانطلق بسرعة 34 ألف كيلومتر في الساعة.

وينتمي الكويكب إلى “عائلة أبولو”، وهو مصطلح يطلق على الكويكبات القريبة من الأرض.

وحسب “ناسا”، مر كويكبان صغيران قرب الأرض، في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بفاصل 35 دقيقة بين كل منهما، ومر 52 كويكبًا بين الأرض والقمر منذ مطلع العام الجاري.