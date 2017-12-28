“أبل” تلزم مديرها التنفيذي تيم كوك بالسفر بطائرة خاصة

قررت اللجنة التنفيذية لشركة “أبل” الأمريكية، عدم السماح لرئيسها التنفيذي، تيم كوك، بالسفر إلا في طائرة خاصة، حتى وإن تعلق الأمر بتنقله الشخصي، وذلك “لمتطلبات السلامة”.

جاء ذلك في وثيقة رسمية تقدمت بها الشركة يوم 27 ديسمبر/كانون الأول الجاري للمصلحة الأمريكية المكلفة بالأسواق المالية، “لجنة الأوراق المالية والبورصات”.

ودخل هذا الإجراء حيز التنفيذ فعليًا خلال سنة 2017، حيث أنفقت الشركة 93100 دولار لتنقلات مديرها بطائرة خاصة طيلة السنة، إضافة إلى مبلغ 224 ألف دولار خُصصت لحمايته.

ويبلغ الراتب الأساسي لكوك 3.06 مليون دولار، ويصل إلى 102 مليون، إذا أضيفت إليه عائداته من الأسهم والعلاوات، حسب مجلة “بلومبيرغ” الأمريكية المختصة في أخبار المال والأعمال.