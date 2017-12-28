“أراد العقارية” تحصّل قرضًا بمليار درهم لمشروع كبير في الشارقة الإماراتية

قالت شركة أرادَ للتطوير العقاري المؤسسة حديثًا ومقرها الإمارات العربية المتحدة اليوم الخميس إنها دبرت قرضًا إسلاميًا مجمعًا قيمته مليار درهم (272 مليون دولار) من بنوك إماراتية للمساهمة في تمويل مشروع كبير في إمارة الشارقة الواقعة في شمال البلاد.

وستساعد أموال القرض في دفع تكاليف مشروع الجادة البالغة قيمته 24 مليار درهم، والذي يهدف لتلبية الطلب المتنامي على أنشطة الإسكان والترفيه في الإمارات الواقعة بشمال البلاد.

وفي العادة تقتصر المشاريع العقارية الأكبر مساحة والأكثر جاذبية على الإمارتين الغنيتين أبوظبي ودبي الواقعتين في جنوب دولة الإمارات.

وقالت أرادَ إن بنك أبوظبي التجاري وبنك دبي الإسلامي يعملان كمرتبين ومديرين للدفاتر في الصفقة.

ومن المنتظر أن يبدأ بناء مشروع الجادة في الربع الأول من 2018، على أن يتم تسليم المرحلة الأولى من المشروع في 2019، ومن المتوقع أن يكتمل المشروع بالكامل بحلول 2025.

تأسست أرادَ في 2017 على يد الأمير خالد بن الوليد بن طلال رئيس مجلس إدارة كيه.بي.دبليو للاستثمارات، والشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس إدارة مجموعة بسمة وهي شركة كبيرة مقرها الشارقة.