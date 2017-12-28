بلاغ للنائب العام بمصر ضد يوسف زيدان

تقدم النائب محمد عمارة عضو اللجنة الدينية بالبرلمان المصري، ببلاغ للنائب العام ضد الكاتب يوسف زيدان، يتهمه فيه بإثارة الفتنة في المجتمع، وتشويه الرموز التاريخية، بعد ادعائه أن المسجد الأقصى غير موجود في القدس.

وقال عمارة، في بيان اليوم الخميس أن: “آخر ضلالات زيدان ادعاؤه عدم وجود المسجد الأقصى في القدس؛ ما أشادت به السفارة الإسرائيلية في القاهرة عبر صفحتها الرسمية”، لافتًأ إلى أن هناك حملة لتشويه القضية الفلسطينية، وإفراغها من مضمونها، من خلال بعض المزيفين للتاريخ.

وأشار البرلماني المصري، إلى أن ادعاء عدم وجود المسجد الأقصى في القدس، هو محاولة لمجاملة إسرائيل على حساب الحق العربي والإسلامي والفلسطيني، مطالبًا بضرورة التصدي لهذه الدعاوى المضلة التي تحمل أهدافًا خبيثة في طرحها على عقول المصريين في هذا الوقت.

وأضاف عمارة: “العديد من أعداء الوطن يستغلون هذه الأكاذيب التي يروجها زيدان، للحديث عن أن مصر تخلت عن القضية الفلسطينية، رغم أن مصر قدمت الآلاف من الشهداء من أجل القضية الفلسطينية، وقدمت العديد من المواقف من أجل هذه القضية، وآخرها وقفتها القوية في مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة”.

وكان زيدان أطلق تصريحات تلفزيونية قبل أيام قال فيها إن “المسجد الموجود في مدينة القدس ليس هو المسجدَ الأقصى ذا القدسية الدينية الذي ذُكر في القرآن، والذي أسري الرسول إليه، بل هو مسجد قريب من المدينة في منطقة يطلق عليها الجعرانة”.

وعقب إطلاق المؤرخ الشهير تلك التصريحات، انهالت عليه الردود والانتقادات من مختلف الشخصيات والكيانات الإسلامية حول العالم، بما فيهم دعاة وأزهريون وبرلمانيون في مصر، داعين إلى تقديمه للمحاكمة بشأن ما أصدره من تصريحات اعتبرها البعض “مستفزة” لمشاعر المسلمين حول العالم.