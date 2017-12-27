أول حصان معدل وراثيًا يظهر في 2019

يعمل مختبر “خيرون بيوتيش” الأرجنتيني حاليًا على إنتاج خيول معدَّلة وراثيًا تتميز بالسرعة والقدرة على تخطي الحواجز العالية، وستكون حاضرة في عام 2019.

وأوضحت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن علماء المختبر استنسخوا مُهْر “البولو” من قبل، ويستخدمون تقنية تعديل الجين “كريسبر” لإنتاج خيول سباق قوية وسريعة.

ومن المقرر أن يُسمح قريبًا بموجب القواعد الحالية بمشاركة الخيول المعدَّلة وراثيًا في جميع المسابقات والأحداث الدولية، بما فيها الأولمبياد.

يُذكر أن “كريسبر” هو أداة اكتُشفت في البكتيريا، يُجرى عليها تعديلات دقيقة في الحمض النووي.

ويركز علماء المختبر في “بوينس آيرس” على تسلسل الجين “ميوستاتين” الذي يتحكم في نمو العضلات، ما يسمح بزيادة كتلة عضلات الخيول، حتى تتمكن من الجري إلى مسافات طويلة بسرعة.

وأسفرت محاولة العلماء حتى الآن عن إنتاج أجنة من المتوقع زرعها في أرحام أمهات بديلة عن المُهْر في غضون عامين.