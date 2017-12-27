السويد تطلق خدمة حافلات “ذاتية القيادة” في ستوكهولم‎

تستعد حافلتان صغيرتان ذاتيتا القيادة، للقيام برحلات منتظمة في العاصمة السويدية ستوكهولم، اعتبارًا من كانون الثاني/يناير المقبل.

وقالت إدارة النقل السويدية، في بيان لها اليوم الأربعاء، إن الحافلات بدون سائق، ستبدأ العمل لأول مرة في الدول الاسكندنافية مطلع 2018.

وأوضحت أن حافلتين صغيرتين ستنظمان رحلات بين شارعي “هانستافيغن” و”أرني تورغ” في منطقة “كستا” شمالي ستوكهولم.

وأشار البيان إلى أن كل حافلة تتسع لـ12 شخصًا، وستجريان رحلاتهما ضمن المسار المذكور، بسرعة 20 كيلومترًا في الساعة.

وأكّد أن 7 حافلات صغيرة أخرى من نفس الطراز ستدخل الخط في مناطق عديدة من ستوكهولم، خلال الأيام القليلة القادمة.

ومن المقرر أن تجري الحافلات الصغيرة رحلاتها مجانًا في الوقت الراهن، مدعومةً بكاميرات خاصة وأجهزة استشعار متطورة.

وتتمتع الحافلات بالقدرة على رصد مرور الناس والآليات الأخرى، بفضل الأجهزة المتطورة، وسيتم التحكم بها عند الحالات الطارئة.