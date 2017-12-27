10 آلاف دولار غرامة لكاتبة كويتية أساءت لحليمة بولند

غرمت محكمة كويتية، اليوم الأربعاء، الكاتبة والصحفية ليلى أحمد بمبلغ 3 آلاف دينار، أي نحو 10 آلاف دولار، بتهمة الإساءة إلى الإعلامية، حليمة بولند، عبر حسابها على “انستغرام”.

وقال حسين العصفور، محامي الدفاع عن بولند، إن “محكمة الجنح المستأنفة قضت بتأييد حكم تغريم الكاتبة الصحفية ليلى أحمد بمبلغ 3 آلاف دينار”.

وأضاف العصفور عبر حسابه على “تويتر” أن “المحكمة ألزمت المدعى عليها بالتعهد بحسن السيرة والسلوك لمدة 3 سنوات؛ بسبب إساءتها لموكلته”.

وتعرضت بولند التي بدأت مشوارها الإعلامي العام 2001 في تلفزيون الكويت، قبل أن تقدم عدة برامج على قنوات خليجية وعربية، لانتقادات عديدة؛ بسبب “طريقة كلامها وطبيعة لباسها الذي يصفه البعض بالجريء”.