أدنوك الاماراتية توقع اتفاقًا لتوريد حبيبات الكبريت إلى المغرب حتى 2025

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك”، يوم الأربعاء، عن إبرام اتفاقية مبيعات طويلة الأجل مع “المجمع الشريف للفوسفات” (أو سي بي OCP) المغربي، تقوم الشركة الإماراتية بموجبها بتوريد حبيبات الكبريت من أدنوك إلى المجمع.

وتنص الاتفاقية على قيام “أدنوك”، وهي إحدى أكبر الشركات المصدرة للكبريت في العالم، بتزويد “المجمع الشريف للفوسفات” ، أكبر مستورد للكبريت على مستوى العالم، باحتياجاته من حبيبات الكبريت سنويًا حتى العام 2025.

وقالت “أدنوك”، على موقعها الإلكتروني، “اتفق الطرفان كذلك على استكشاف فرص الزيادة التدريجية لكميات الكبريت المتعاقد عليها سنويًا”.

وكانت أدنوك قد قامت بتصدير أكثر من 2 مليون طن متر من حبيبات الكبريت إلى المغرب في العام 2016 وحده.

واعتبر عبدالله سالم الظاهري، مدير دائرة التسويق والتجارة في أدنوك، أن “الاتفاقية المهمة والفريدة من نوعها في مجال صناعة الكبريت” ستسهم في ترسيخ مكانة أدنوك كواحدة من أكبر مصدري الكبريت في العالم، كما تضمن توفير إمدادات مستدامة من مادة الكبريت إلى المغرب، وتعزز من العائد الاقتصادي الذي تحققه أدنوك.

وقال مصطفى الوافي، نائب المدير العام في “المجمع الشريف للفوسفات”، إن المجمع الذي بدأ في 2008 كأكبر برنامج استثماري في صناعة الأسمدة، يهدف إلى مضاعفة قدرته على الاستخراج وزيادة إنتاجه من الأسمدة بثلاثة أضعاف. “وسيسهم برنامجنا الطموح في تعزيز مكانة المجمع كأكبر منتج للأسمدة في العالم”.

كما أكد التزام المجمع “بمواصلة تطوير شراكة استراتيجية مع شركة أدنوك، أكبر مصدر للكبريت في العالم”.

وتنتج أدنوك وشركاؤها سنويًا أكثر من 6 ملايين طن من الكبريت كمنتج ثانوي من عملياتها في مجال معالجة الغاز الحامض، حيث تقوم الشركة بتصديره من مرافقها الحديثة لمعالجة ومناولة الكبريت في الرويس إلى عملائها حول العالم.

وكجزء من خططها لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز بحلول عام 2030، تعمل أدنوك على تنفيذ عدد من مشاريع الغاز الحامض الجديدة بالتعاون مع شركائها، مما سيُسهم في زيادة كميات الكبريت المتاحة للتصدير في العقد المقبل.