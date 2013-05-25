الهجوم سلاح بايرن في مواجهة دورتموند

لندن- لا يشعر بايرن ميونيخ بطل دوري الدرجة الأولى الالماني لكرة القدم بالقلق ازاء الحاجة لزيادة فعالية هجومه عندما يواجه مواطنه بروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا السبت.

وخسر بايرن مونيخ مرتين في نهائي دوري أبطال أوروبا على مدار السنوات الثلاث الماضية كان أخرها العام الماضي أمام تشيلسي.

وسوف يخوض لاعب الوسط توماس مولر (23 عاما) النهائي الثالث في دوري أبطال أوروبا بعد هزيمة بايرن ميونيخ عامي 2010 و2012 غدا وقال إن لاعبي الفريق لا يشعرون بالخوف وهم يعرفون ما يتطلبه الامر للفوز بالنهائي الالماني الخالص في استاد ويمبلي.

وقال مولر للصحفيين "لا يشعر أحد من اللاعبين بالخوف."

واضاف "كنا نعاني من متاعب فيما يتعلق باستغلال الفرص (أمام تشيلسي العام الماضي). لعبنا بشكل جيد لكن يجب ان نكون أكثر فعالية امام المرمى."

وهيمن بايرن على نهائي البطولة العام الماضي لكنه سجل هدفا واحدا عبر مولر في الدقيقة 83 ثم أدرك تشيلسي التعادل وفاز الفريق الانكليزي بالمباراة بركلات الترجيح.

وتابع مولر قائلا "لا أستطيع القول اننا نعاني من متاعب ما. خضنا مباريات كثيرة بدون ان تدخل اهداف مرمانا."

ومن جانبه يأمل يوب هينكيس مدرب بايرن ان يدخل زمرة المدربين الصفوة الذين فازوا بدوري أبطال أوروبا مع ناديين مختلفين وهم ارنست هابل واوتمار هيتسفيلد وجوزيه مورينيو.

وقال هينكيس الذي احرز الكأس الأوروبية مع ريال مدريد عام 1998 "لن يكون الفوز بمثابة نصر شخصي لي بالمقارنة باللاعبين."

واضاف "بالنسبة إلى الجيل من اللاعبين الذي عمره 28 و29 عاما فان ذلك يعد تتويجاً لمسيرتهم بالفوز باللقب من فريق ألماني على استاد ويمبلي."

وتابع هينكيس (67 عاما) الذي ينتهي عقده مع بايرن بنهاية الموسم قائلا "ربما تكون هذه اخر فرصة لي للفوز بلقب مرة اخرى."

واردف قائلا "ستكون مباراة هامة للغاية للنادي وخاصة لفريقي ... كان هذا الموسم رائعا."