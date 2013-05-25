الأهلي يسحق إنبي بخماسية

القاهرة- حقق الأهلي فوزاً ساحقا على مضيفه انبي بخمسة اهداف مقابل هدف واحد الجمعة الماضي ضمن مباريات الجولة السادسة عشرة بمسابقة الدوري المصري لكرة القدم .تقدم الأهلي بهدف مبكر بعد سبع دقائق من بداية المباراة عندما تلقى أحمد شكري تمريرة عرضية من وليد سليمان وضعها على يمين الحارس محمد عبد المنصف.واضاف وليد سليمان الهدف الثاني للأهلي من ركلة جزاء في الدقيقة 15.وعزز محمد بركات تقدم الاهلي بالهدف الثالث بعد ثلاث دقائق من بداية الشوط الثاني من ركلة جزاء أخرى.وقلص أحمد رؤوف الفارق باحراز هدف انبي في الدقيقة 72 بضربة رأس متقنة على يسار الحارس شريف اكرامي لكن السيد حمدي سجل الهدف الرابع للاهلي في الدقيقة 74 بضربة رأس من كرة عرضية من سيد معوض .واختتم بركات اهداف الأهلي باحراز الهدف الخامس لفريقه والثاني له في الدقيقة 88. وبركات الذي يحظى بشعبية بين جماهير الأهلي هو محور جدل منذ ايام بشأن استمراره في الفريق.

بركات يعتزم ترك الأهليوقال بركات (36 عاما) الخميس الماضي انه بصدد الاعتزال أو الرحيل من الفريق للعب في أحد الاندية الخليجية بنهاية الموسم الحالي.ورفع الأهلي رصيده الى 33 نقطة مواصلا الانفراد بقمة المجموعة الأولى بينما توقف رصيد انبي عند 26 نقطة وتراجع إلى المركز الثالث ليتقدم عليه سموحة بفارق الأهداف وبنفس الرصيد.وعقب اللقاء قام محمد يوسف مدرب الأهلي بتوجيه التحية الى لاعبيه على العرض القوي الذي قدمه الفريق أمام انبي.وقال في تصريحات اذاعية "أوجه التحية إلى جميع اللاعبين وعلى رأسهم محمد بركات ووليد سليمان واكرامي وجميع اللاعبين على مجهودهم."واضاف "بعد التقدم بهدفين اعتمدنا على الهجمات المرتدة وحالفنا التوفيق وكان من الممكن أن نسجل اهدافا أخرى."ونقل موقع الأهلي على الانترنت عن بركات قوله انه سوف يحسم مستقبله مع الأهلي خلال عشرة ايام.واضاف "قرار اعتزالي أو الاستمرار في الملاعب مع الاهلي او الرحيل سوف أتخذه خلال الايام العشرة المقبلة".وأكد بركات انه اذا قرر ترك الاهلي فلن ينضم الى أي نادٍ مصري أخر وستكون وجهته هي أحد الاندية الخليجية.وبعد تقدمه بهدفين دانت السيطرة للأهلي في الشوط الأول الا ان أحمد رؤوف كاد ان يحرز هدفا لإنبي بعد انفراده بالحارس شريف اكرامي لكن بركات لحق به وأبعد الكرة الى ركلة ركنية في اللحظة الحاسمة.ورغم دخول الهدف الثالث من ركلة جزاء نفذها بركات في شباكه في مطلع الشوط الثاني إلا ان أداء انبي تحسن في الشوط الثاني وأهدر فنسن ديفونيه فرصة اخرى لانبي في الدقيقة 50 .وتصدى اكرامي حارس الأهلي لإنفراد كامل من أحمد عمران في الدقيقة 60 .وأهدر سليمان فرصة هدف رابع للاهلي في منتصف الشوط الثاني بعد ان سدد الكرة في قدم مدافع انبي على بعد خطوات من المرمى لذهب إلى ركلة ركنية.و فاز سموحة على مضيفه غزل المحلة بهدفين مقابل لا شيء.وأحرز حمادة يحيى هدف سموحة بعد مرور ربع ساعة من بداية المباراة بعد أن تلقى تمريرة من ابراهيم عبد الخالق.وأضاف المالي الياسو الهدف الثاني في الدقيقة 90 من ركلة جزاء احتسبت بعد عرقلة البديل محمد فضل.وتجمد رصيد المحلة عند عشر نقاط ليتذيل المجموعة.

الأهلي يهزم يسحق إنبي بخماسية