نانسي عجرم تتجه إلى التمثيل

بيروت- بعد أن برعت النجمة اللبنانية نانسي عجرم في تمثيل العديد من أغنياتها المصورة تسائل الجميع عن موهبتها التي تكبتها، ولم لا تستثمرها فعلياً في عمل سينمائي أو مسلل تلفزيوني!؟ إلا أن نانسي كانت دائماً تخبر بأنها تريد أن تثبّت نفسها في الغناء أولاً وألا تلتهي عنه بفنون أخرى.

لكن يبدو أنها اقتنعت بالفكرة مؤخراً وستدخل رسمياً معترك التمثيل وفق ما أعلن مديرأعمالها جيجي لامارا، حيث كشف عن دور تمثيلي ستخوضه عجرم بعد الموسم الثالث من برنامج “أراب أيدول” وأن المفاوضات مع الجهة المنتجة تجري منذ ثلاثة أشهر.