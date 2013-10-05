فيسبوك مرشح لجائزة نوبل للسلام

واشنطن - يعتبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك من المنافسين على جائزة نوبل للسلام لعام 2013.

وفيسبوك هو أكبر شبكة اجتماعية في العالم إذ بلغ عدد مستخدميه 1.15 مليار مستخدم حتى سبتمبر/ أيلول 2013. وأنشأ الموقع مارك زوكربيرج الذي شارك في تأسيس الشركة من غرفة سكن بجامعة هارفارد عام 2004.

وجرى طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام الأولي في مايو/ أيار 2012 ولكن سعر السهم تعافى في عام 2013 ليتجاوز الخمسين دولاراً للمرة الأولى في سبتمبر/ أيلول.

واعتبر موقع فيسبوك أداة سياسية قيمة في انتفاضات الربيع العربي التي اجتاحت منطقة الشرق الأوسط حيث كان إحدى الشبكات الاجتماعية التي ساعدت الناس في الحفاظ على تواصلهم وتنظيم المظاهرات.

ومن المقرر إعلان الفائز بجائزة نوبل للسلام في أوسلو الجمعة (11 أكتوبر/ تشرين الأول).

مارك زوكربيرج